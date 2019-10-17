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Ağustos'ta 400 yatırım teşvik belgesi verildi, 22 belge iptal edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos ayında, çeşitli sektörleri kapsayan toplam 400 yatırım teşvik belgesi verdi.

17.10.2019 08:43Ağustos'ta 400 yatırım teşvik belgesi verildi, 22 belge iptal edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ağustos ayında, çeşitli sektörleri kapsayan toplam 400 yatırım teşvik belgesi verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tebliğlerine göre, aynı dönemde 22 yatırım teşvik belgesi de iptal edildi.

"Gümrük vergisi mufiyeti, KDV istisnası, sigorta primi işveren hissesi desteği, yüzde 80'i bulan vergi indirimi, faiz desteği ve yatırım yeri tahsisi" gibi destek unsurlarını içeren yatırım teşvik belgelerinin toplam yatırım tutarı 9 milyar 76 milyon lirayı, toplam istihdam öngörüsü de 14 bin 643 kişiyi buluyor.

İptal edilen teşvik belgelerinin yatırım tutarı da 209 milyon lira ve öngörülen toplam istihdam da 1,066 kişi düzeyindeydi.



Ekonomi

Kaynak: DHA

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