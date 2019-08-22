Ağva'da müzik dolu geceler

Türk Sanat Müziği geceleri Ağva'da 25 Ağustos Pazar Akşamı Klarnet Üstadı Türkan Kandıralı Maksim Orkestrası sahne alacak.Türk Sanat Müziğinin iki usta sanatçısı Ayşe Ekiz ve Oktay Yıldırım Türk Sanat Musikisinin doyumsuz eserlerini Ağva halkının ve tatilcilerin beğenisine sunacaklar.

Ağva hafta sonu iki ayrı Türk Sanat Müziği gecesine kısa bir ara verip 26 Ağustos Pazartesi Akşamı yeni haftaya bu kes"Sıra Gecesi" programıyla buram buram Anadolu diyerek; Ağva'da Türk Halk Müziği rüzgarı esecek.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı etkinlikler hakkında yaptığı açıklamada " 30 Ağustos ve 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan 32.Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivalimiz öncesinde Ağva'mızda ilk etkinliklerimizi başlatıyoruz.Tüm Şile,Ağva sevdalısı hemşehrilerimizi ve bölgemize tatil amaçlı gelen ve gelmeyi düşünen herkesi Şilemize ve Ağva'ya davet ediyorum.Özellikle Ağva programları çok önemli örnek vermek gerekirse Klarnet Üstadımız Türkan Kandıralı için Şile Ağva bölgemizin özel olduğunu biliyorum dedi.