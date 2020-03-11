Menü
Haberler ›› Dünya ››Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı - Haberler

Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı

Belçika'da metroya binen maskeli kişi, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürüp tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürmüştü. Görüntü sonrası harekete geçen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

11.03.2020 12:31 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:02

Belçika 'da metroda maskeli bir adam, ağzına götürdüğü eline tükürüğünü bulaştırarak metronun tutunma borusuna sürdü. O görüntüler, sosyal medyada büyük tepki çekerken, şüpheli gözaltına alındı.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) Avrupa'da da yayılmaya devam ediyor. Belçika'nın başkenti Brüksel 'de metroya binen maskeli adam, yüzündeki maskeyi aşağıya çekerek parmaklarını ağzına götürdü.

GÖZALTINA ALINDI

Tükürükle ıslattığı parmaklarını ise metroda bulunan tutunma borusuna sürdü. O görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.Söz konusu görüntülerdeki adamın gözaltına alındığı açıklandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Brüksel Toplu Taşıma Kurumu'ndan yapılan açıklamada, "Alkollü olduğu belirlenen adam, polis ve güvenlik ekiplerimiz tarafından durduruldu" ifadelerine yer verildi.

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Ağzına götürdüğü elini metronun tutunma borusuna sürünce gözaltına alındı

Kaynak: DHA

Etiketler : Brüksel, Belçika, Dünya

Paylaş

Manşet 

Haberler

İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek Haberler
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'ın partisine ilk yorum: Sonu hüsran olacak
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağı düştü. Pilotun hayatını kaybettiği o kaza amatör kamerayla görüntülendi
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Haberler
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı Haberler
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı Haberler
Ali Babacan yeni partisinin tanıtımını yıllar önce AK Parti'nin kurulduğu otelde yaptı