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Ağzına konserve kutusu sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Çanakkale'de bir köpeğin ağzına sıkışan konserve kutusu, itfaiye ekibince çıkarıldı.

05.02.2020 11:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:44Ağzına konserve kutusu sıkışan köpeği itfaiye ekibi kurtardı
'de bir köpeğin ağzına sıkışan konserve kutusu, itfaiye ekibince çıkarıldı.
Merkeze bağlı köyünde köpeğin ağzına takılan kutuyu gören vatandaşlar, itfaiyeden yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye Çanakkale Belediyesi Müdürlüğünce ekip gönderildi.
İtfaiye erleri Anıl Sargın ve Oktay Yıldırım, bir iş yerinin bahçesinde pitbull cinsi köpeğin, içindeki balığı yemeye çalışırken sıkışan dilini konserve kutusundan kurtardı.
Daha sonra sahibine teslim edilen köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Çanakkale, Dörtyol, İtfaiye, Güncel

Kaynak: AA

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