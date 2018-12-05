Ah! Kosmos'un Müziği Birleşik Krallık'ta Çalacak!

Başak Günak, nam-ı diğer Ah! Kosmos'un "Beautiful Swamp" albüm turnesi şimdi de Birleşik Krallık ile devam ediyor. Sanatçının geçtiğimiz ay Hindistan'da elektronik müzik tutkunlarıyla buluşan albümü, 6-13 Aralık tarihleri arasında Birleşik Krallık'ın Manchester, Bristol, Dublin, Edinburgh, Leeds ve Londra şehirlerinde çalacak.

Elektronik müzik bestecisi, prodüktör ve ses tasarımcısı Başak Günak, nam-ı diğer Ah! Kosmos'un yeni albümü "Beautiful Swamp"in albüm turnesi şimdi de İngiltere ile devam ediyor. Geçtiğimiz ay Hindistan'da verdiği konserlele büyük ilgi gören Başak Günak, 6-13 Aralık tarihleri arasında sırasıyla, Manchester, Bristol, Dublin, Edinburgh, Leeds ve Londra şehirlerinde elektronik müzik tutkunlarıyla buluşuyor.

Hackney Arts Centre, Howard Assembly Room gibi İngiliz müzik ve kültür dünyasının son dönemdeki en cazibeli mekanlarında sahne alacak olan Başak Günak, Amerikalı prodüktör, şarkıcı ve söz yazarı Julia Holter'ın geçtiğimiz ay yayınlanan albümü "Aviery"nin turuna da eşlik ediyor olacak.

Türkiye'de olduğu kadar uluslararası alanda da övgüyle karşılanan ve müzik yazarlarınca "büyüleyici" ve "ustalık işi" ifadeleriyle karşılanan "Beautiful Swamp", Ekim başında Almanya'nın önemli plak şirketlerinden Compost Records etiketiyle çıktı. Prodüktörlüğünü Başak Günak'ın yaptığı albümün ikinci single'ı olan "June", dünya prömiyerini İngiltere'de aylık olarak çıkartılan ve 10'dan fazla dilde yayın yapan, elektronik müzik dünyasının en önemli yayınlarının başında gelen DJ Mag'de yapmıştı.

Hayal ve yaşanmışlığın izlerinin peşinde bir sanatçı

İstanbul doğumlu Başak Günak, uzun seneler bas gitar çaldı. Lisansını Boğaziçi Kimya Mühendisliği'nde, yüksek lisansını ise İTÜ MIAM'ın Ses Tasarım ve Mühendisliği Bölümü'nde yaptı. 2012 yılında Ah! Kosmos adını verdiği solo projesiyle müziğe yoğunlaştı ve ilk EP'si "Flesh"i 2013'te Müzik Hayvanı'ndan yayınlandı. Sesin elektronik hâlinin bedenler ve duvarlar arasındaki yansımasını araştıran Günak, canlı performansların yanı sıra Gizem Aksu, Çıplak Ayaklar Kumpanyası, Nurkan Erkulat, Tuğçe Tuna gibi sanatçılar ve sanat gruplarıyla tiyatro, çağdaş dans, video ve mekân odaklı işler için kompozisyonlar yaptı. 2015 yılında ilk albümü "Bastards", Alman menşeli Denovali Records etiketiyle yayınlandı. Türkiye ve Avrupa'da büyük ilgi gören "Bastards", "Sakinleştirici olduğu kadar canlandırıcı ve şaşırtıcı", "Karanlık, karamsar ve çekici" sözleriyle eleştirmenlerden de tam not aldı. Bir yıl sonra, LGBTİQ hareketinin önemli isimlerinden Boysan Yakar, Zeliş Deniz ve Mert Serçe'nin anısına Mabel Matiz ile birlikte yazdığı "Mavi" adlı şarkıyı yayınladı. "Together We Collide" adlı EP'sini 2017 yılında yayınladı. Avrupa'nın en büyük gösteri sanatları merkezi olan Barbican Hall'da Jonny Greenwood'un açılışını yapan ve aralarında Sonar Festival Barcelona, Berlin CTM Festivali, Tokyo Electronic Music of Arts Festival'in de olduğu bir çok yerli ve yabancı festivalde sahne alan sanatçı, müziğini "Hayal ve yaşanmışlığın bendeki izlerinin derinliğine ulaşmaya çalışıyorum" sözleriyle tanımlıyor. Halen İstanbul-Berlin arasında yaşayan ve üreten Başak Günak'ın ikinci albümü "Beautiful Swamp", 5 Ekim 2018 tarihinde dijital müzik kanallarının yanı sıra plak olarak da satışa sunuldu.