Ahbap Genel Başkanı Haluk Levent Ahbap Keşan'la Buluştu

Keşan'a gelişinde Ahbap Keşan Başkanı Nuray Sönmez ve Keşan Ahbap üyelerince Gölbaşı Restaurant'ta karşılanan Levent, burada Ahbap Keşan'ın çalışmaları ve projeleri hakkında Sönmez'den gerekli bilgileri alarak Ahbap Keşan ile birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Zaman darlığım nedeniyle kısa bir süre de olsa sizlerle görüşmekten çok mutluyum. Yaptığınız çalışmaları da yakından takip ediyorum. Çalışmalarınızdan dolayı size teşekkür ederim." Dedi.

Sönmez de Levent'e öncelikle ziyareti için teşekkür ederek, "Sayın başkanım sizi Keşan'da görmekten çok mutluyuz. Ahbap olarak yaptığınız değerli çalışmalarınızı takdirle karşılıyoruz. Bizler de Ahbap Keşan olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kısa bir süre de olsa sizleri Keşan'da ağırlamaktan onur ve gurur duyuyoruz. Başka bir zaman da sizleri daha geniş bir zaman da yine Keşan'da ağırlamak isteriz. Kendisine çalışmalarında başarılar dileriz." Şeklinde konuştu.