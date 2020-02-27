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Ahbap gönüllüleri tiyatro topluluğu, 'Cimri' ile sahneye çıkıyor

Ahbap Platformu İzmir gönüllüleri, Fransız komedi yazarı Molière'in yazdığı "Cimri" isimli tiyatro oyunuyla Narlıdere'de sanatseverlerle buluşacak.

27.02.2020 12:26 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:27Ahbap gönüllüleri tiyatro topluluğu, 'Cimri' ile sahneye çıkıyor

Ahbap Platformu gönüllülerinden Serhat Güler'in yönettiği ve gönüllülerin sahne alacağı 'Cimri' oyunu, 29 Şubat Cumartesi günü saat 20.00'de Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde seyircinin karşısına çıkacak.

17. yüzyıl Paris Burjuvazisi'nin içinde bulunduğu durumu anlatmak amacıyla Moliere tarafından 351 yıl 5 perdelik yazılan oyun, 2 perde olarak izleyici ile buluşacak. Oyun ücretsiz izlenebilecek.

Teması cimrilik olan oyunun konusu, Harpagon karakteri özelinde cimri bir adamın düştüğü gülünç durumlar, sergilediği tuhaf davranışlar ve bunlardan çıkarılacak derslerden oluşuyor. Oyunda ayrıca, paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen, çok zengin ama hastalık derecesinde cimri olan Harpagon'un davranışları, komedi tarzında eleştirilerek sergileniyor.


Serhat Güler, Narlıdere, İzmir, Kültür Sanat

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