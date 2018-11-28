Ahbap Tekirdağ, Kan ve Kök Hücre Bağışı ile Umut Olacak

Yaptığı sosyal sorumluluk projeleri ile gönülleri fetheden Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), belirli aralıklarla yaptığı kan ve kök hücre bağışı kampanyalarını bir araya toplayarak tüm vatandaşları hafta sonu düzenleyeceği bağış kampanyasına davet etti.
Hafta sonu 57 şehirde eş zamanlı gerçekleşecek kan ve kök hücre bağışının Tekirdağ
ayağını gerçekleştirecek olan AHBAP Tekirdağ, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda Tekirdağ'da kampanyanın 2 Aralık
Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı. Kızılay
işbirliğinde gerçekleştirilecek kan ve kök hücre bağışı kampanyası ile ilgili yapılan açıklamada, "Bir damla kan bin umut demek. Kan ve kök hücre bağışında bize katıl, sen de bir umut ol. 2 Aralık 2018 Pazar günü 12.00-16.00 saatleri arasında Köprübaşı
mevkii Tekira AVM önünde kan ve kök hücre bağışında bulunmak için buluşuyoruz. Yaptığımız kan bağışı ile 3 can kurtarıyor, verdiğimiz kök hücre örneği ile hastalarımıza şifa oluyoruz. Haydi, sen de bir umut ol" ifadeleri yer aldı. - TEKİRDAĞ
28 Kasım 2018 Çarşamba 16:01