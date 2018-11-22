Ahbaplar Doğayı Yaşatmak İçin Çöp Topladılar

Okullar bölgesinin sahil kısmında yapılan çalışmada 7 Ahbap gönüllüsü yaklaşık 1 saat boyunca soğuk ve yağışlı havaya rağmen 14 büyük boy çöp torbasını tıka basa doldurmayı başardı.

TİRYAKİOĞLU: "DİLERİZ ARTIK BURAYI ZİYARET EDEN ARKADAŞLARIMIZ GİDERKEN YANLARINDA GETİRDİKLERİNİN ÇÖPLERİNİ DE GÖTÜRÜRLER"

Yaptıkları çalışmanın önemine dikkat çeken Ahbap Tekirdağ Çevre Çalışma Grubu Başkanı Zeynel Abidin Tiryakioğlu; "Burası özellikle lise öğrencilerinin okul aralarında ve sonralarında tercih ettikleri bil alan. Aynı zamanda yazlıklar dolu bir mevki. Ancak buradaki sorun sahile gelen insanların getirdiği pislikleri burada bırakıyor olması. İçilen kolanın plastik şişesi, yenen cipsin paketi, evsel atıklar hatta aklımızın almadığı birçok şey burada sahile atılmış. Bu üzücü tabloyu gördükten sonra Ahbap olarak duruma dikkat çekmek istedik. Kısa zamanda organize olup sorunu gündemimize taşıdık. Dileriz artık burayı ziyaret eden arkadaşlarımız giderken yanlarında getirdiklerinin çöplerini de götürürler." dedi.

"ÇEVREYE BIRAKTIĞIMIZ HER ÇÖP SADECE BUGÜNÜMÜZÜ DEĞİL GELECEĞİMİZİ MAHVEDİYOR"

Alanın denizin kenarı olmasının sadece kara da yaşayan değil denizde yaşayan canlıları da tehlikeye soktuğunu belirten Tiryakioğlu; "Birçok çöp rüzgarın etkisi ile denize uçuyor. Bu deniz canlılarımız için büyük bir tehdit. Doğayı, canlıları yaşatmak için bizim hala zamanımız var. Çevreye bıraktığımız her çöp sadece bugünümüzü değil geleceğimizi mahvediyor. Tüm insanlardan rica ediyoruz. Gerçekten çok zor değil, çöpü çöp kovasına atmak.." diye konuştu.

"YAPTIĞIMIZ ÇALIŞMAYLA İLE 1 KİŞİNİN BİLE DİKKATİNİ ÇEKMEYİ BAŞARDIYSAK NE MUTLU BİZE"

Açıklamalarına yapılan çalışmanın dezavantajlarına rağmen farkındalık yaratan bir olay olduğunu belirterek devam eden Ahbap Tekirdağ Çevre Çalışma Grubu Başkanı Zeynel Abidin Tiryakioğlu; "Evet bugün soğuk ve yağışlı bir hava vardı. Hepimiz çok üşüdük. Düşündüğümüzün çok fazlası çöp vardı. Neredeyse kişi başına 2 battal boy çöp toplayıp taşıdık. Ancak yaptığımız çalışmayla ile 1 kişinin bile dikkatini çekmeyi başardıysak ne mutlu bize." ifadelerini kullandı.

AHBAP TEKİRDAĞ ÇALIŞMALARI İLE GÖZ DOLDURUYOR

Ahbap Tekirdağ, Ünlü Sanatçı Haluk Levent'in kurduğu AHBAP'ın Tekirdağ kolunu oluştururken kuruluşundan beri yardımlaşma, insanlık, eğitim, çevre ve sanat alanında yaptığı çalışmalarla dikkat çekiyor.