AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor
AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya, Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki bakliyat ve hububat ürünleri ihracatında rekor düzeyde artışlar yaşandığını açıklayarak "Yüz güldüren sonuçlar almaya başladık" dedi.
09.03.2020 12:10 | Son Güncelleme: 09.03.2020 12:10
AHBİB Başkanı Hüseyin Arslan Güney Asya, Güney Amerika, İskandinavya , Arap Yarımadası ve Afrika pazarlarındaki bakliyat ve hububat ürünleri ihracatında rekor düzeyde artışlar yaşandığını açıklayarak "Yüz güldüren sonuçlar almaya başladık" dedi.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :AHBİB, uzak pazarlarda etkinliğini artırıyor
Etiketler : Hüseyin Arslan, Güney Amerika, İskandinavya, Güney Asya, Ekonomi
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