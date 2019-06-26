AHEF bilgilendiriyor. "Aile Hekiminize Randevu alarak gidin"

Geçtiğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların cep telefonlarına gönderilen bir mesaja AHEF'ten tepki geldi. "Aile Hekimlerinize randevusuz da gidebilirsiniz" denen mesaja AHEF, "Randevusuz hasta kabulünü zaten yapıyoruz, randevu sistemi ile amacımız hizmet kalitesini yükseltmek, vatandaşımızın zamanı en iyi şekilde kullanmasını sağlamak olmalıdır" şeklinde yanıt verdi.

AHEF (Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu) yaptığı açıklamada "Aile hekimleri olarak 82 milyon vatandaşın sağlığına dair ilk başvuracağı sağlık çalışanı olmaktan onur duyuyoruz. Öncelikli görevimiz doğumdan ölüme kişileri takip etmek, izlemlerini yapmak, sağlığı hakkında en doğru bilgileri vermektir. Sağlıklı hali korumak için öncelikli ve en etkin yöntemler hakkında bilgi vermek, gerektiğinde uygulamaktır. Bunların başında Aşılama ve kanser taramaları gelmektedir. Tabii ki kişi rahatsızlığı nedeniyle başvuruda bulunduğunda muayene etmek ve sonrasında gerekli görülen ilaçlarını reçete etmek de görevlerimiz arasındadır. Asla görevlerimizi yapmaktan geri durmayız.

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde iletilen "Randevu almadan aile hekiminize gidebilirsiniz " mesajı eksik bilgilendirme olmuştur.Tüm medeni ülkelerde olduğu gibi randevu almak kişinin zaman yönetimini, hekimin de daha kaliteli süre ayırarak daha detaylı sağlık takibi yapmasını sağlayacaktır. Aksi takdirde hem kapı önlerinde yığılan ve saatlerce bekleyen hastalar hem de içeride herkese yetişmek için yoğun çalışan hekim sorun yaşayacaktır. Bu durumda hizmeti istediği kalitede veremeyen hekim de hasta da şikayetçi olacak, karşılıklı memnuniyet azalacaktır. Buna örnek olarak haberlere de konu olan okul izlemleri sırasında yaşadık. Tarama randevuları açılması sonrası sorunlar azaldı ve gerekli zaman ayrılan hizmetin kalitesi arttı."

Amaçlarının randevusuz hasta bakmamak olmadığına dikkat çeken AHEF, gün içinde acil başvuru yapması gerekenler ya da randevu alamamış olanlar için gerekli işlemler ve muayene konusunda görevlerini zaten yerine getireceklerini belirtti. "Bu bağlamda öncelikle randevu sayısının arttırılması ve teşvik edilmesinin kaliteyi ve memnuniyeti olumlu yönde etkileyeceğini belirtiyor ve talep ediyoruz. Buna bağlı olarak da vatandaşlarımıza gönderilen mesajın "Sağlığınız ile ilgili ilk başvuracağınız kişi Aile Hekiminizdir. Randevu alarak gitmek zamanınızı daha verimli kullanmanızı sağlar" şeklinde düzenlenerek yeniden gönderilmesini öneriyoruz.

Ayrıca bu mesajların aşı, kanser tarama, gebe izlem, bebek izlem gibi koruyucu hekimlik hakkında en doğru bilgilendirmeleri içerecek şekilde çeşitlendirilerek halkımıza Aile Hekimliğini anlatacak şekilde olması da etkili olacaktır.