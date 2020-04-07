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AHEF Kovid-19'a özel bilgilendirme sitesi hazırladı

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapmak için web sitesi hazırladı.

07.04.2020 17:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 17:52
AHEF Kovid-19'a özel bilgilendirme sitesi hazırladı
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hakkında bilgilendirme yapmak için web sitesi hazırladı.
AHEF'ten yapılan açıklamaya göre, federasyon, Türkiye 'nin Kovid-19 salgın dönemini en az kayıpla atlatmasına katkı sunmak, izolasyona dikkati çekmek amacıyla bireylerin olası semptomlarını, risk durumlarını kontrol edebileceği "www.ahefcoronavirus.com" adlı bir web sitesi hayata geçirdi.
Sağlık Bakanlığının resmi siteleri dahil birçok Kovid-19 bilgilendirme site linki, referans hastanelerin isimleri, illere göre konum bilgileri de yer alan sitede, çok sayıda bilgilendirici görsel, referans hastanelerin isimleri, illere göre konum bilgileri yer alıyor.
Bu arada, site içerisinde yer alan risk hesaplama anketine 2 günde 180 bin başvuru oldu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Güncel
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