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Ahi adaylarına plaket verildi

32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın Ahi adaylarına plaket verildi.

16.09.2019 16:23Ahi adaylarına plaket verildi
32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında yılın Ahi adaylarına plaket verildi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nde (KESOB) düzenlenen törene, KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, esnaf oda başkanları ve esnaflar katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan KESOB Başkanı Ahmet Övüç, esnaflara teşekkür ederek, oda olarak her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Törende konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan ise, "Bu sene yılını tamamlayan, dükkanında çekini ve senedini döndürmeden buralara gelen herkes yılın ahisidir. Allah yar ve yardımcımız olsun. Gittikçe şartlar zorlaşıyor. Eskiden 'Para kazanmak aslanın ağzında' derdik, şimdi aslanın midesine indi. Rakip çoğaldı. Koca koca marketler var, seyyarlar var ama yaşamak durumundayız. Yaşayacağız ve mesleklerimize iyi sahip çıkacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ahi adaylarına plaketleri verildi. - KAYSERİ

Ahilik Haftası, Güncel

Kaynak: İHA

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