TBMM Başkanvekili Celal Adan, "Ahi Evranların ocağı bugün de tütmektedir. İnanıyoruz ki esnafımız ve ticaret erbaplarımız birliğimize, beraberliğimize katkıları ile ahilik kavramı sonuna kadar yaşatmaktadır." dedi.

Adan, İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince Beyoğlu'nda düzenlenen 32. Ahilik Haftası kutlamaları programında yaptığı konuşmada, Ahilik teşkilatının tarihin altın sayfalarından biri olduğunu ve bu toprakların hafızasına silinmeyecek şekilde kazındığını söyledi.

Ahiliğin 'kardeşlik' demek olduğunu belirten Adan, "Yani kültürü bu coğrafyaya bize vatan kılan yiğitlerin kardeşlik sırrıdır. Yüz yıllar boyunca elden ele, dilden dile, gönülden gönüle taşınmıştır. " diye konuştu.

Adan, Türk milletinin en çetin zamanlarında direnişin ve en umutsuz anlarında dirilişinin tohumunu Ahilik teşkilatının serptiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu kardeşliğin tohumları kah Kırşehir'de Ahi Evran olmuş, Anadolu'yu işgal edenlere karşı kılıç savurmuş, kah Bilecik'te Edebali olmuş Osmanlı'nın manevi mayasını karmış, hamurunu yoğurmuştur. Büyük şair Namık Kemal'in Hürriyet Kasidesi'nde 'Cihangirane bir devlet çıkardık bir beylikten' diyerek anlattığı Osmanlı mucizesinin temelinde ahilik geleneği vardır. Onlar Selçuklu yıkılırken devleti, elinden tutup ayağa kaldırmak için Osmanoğlu'nun etrafında birleşmeyi öğütlemişlerdir. Bu gelenek Osmanlı'nın son demlerinde de değişmemiş ve Anadolu'yu işgalden kurtarmak için kurulan direniş cephesine bu memleketin esnafları yetişmiştir. Ahilik geleneği geçmişte Anadolu'nun vatanlaşmasına, Müslümanlığın yayılmasına çok büyük katkı sağlamış, tarihin seyrini değiştiren adımlar atmışlardır."

"Ahi Evranların ocağı bugün de tütmektedir"

Ahilik teşkilatının insanların terbiye edildiği, şahsiyet kazandığı bir ahlak okulu ve bir irfan yuvası vazifesi üstlendiğini anlatan Adan, ahilerin ticarette hukuku, ahlakı, insani değerleri gözetmiş ve bu değerleri gündelik hayatın ana kaidesi haline getiren insanlar olduğunu belirtti.

Adan, günümüzde dünya çapında yangınlaşması için çaba gösterilen müşteri memnuniyeti, halka ilişkiler, kalite standardı gibi kavramların tohumunun yüzyıllar evvel Ahilik kültürü ile atıldığını vurgulayarak, "Ticarette kazanç elde etmeyi değil, insanlara düzgün hizmet etmeyi merkeze alan anlayışlarıyla tertemiz bir sosyo-ekonomik yapının temelini oluşturmuşlardır. Bugün dahi esnafımız bu şuur, bu inanç ve bu ahlakla yoluna devam etmektedir. İnanıyoruz ki Ahi Evranların ocağı bugün de tütmektedir. İnanıyoruz ki esnaflarımız ve ticaret erbaplarımız birliğimize, beraberliğimize katkıları ile ahilik kavramı sonuna kadar yaşatmaktadır. Bugün her esnaf kardeşimiz Ahi Evran'ın bize emanetidir. 'Her esnaf kardeşimiz binlerce yıllık Türk tarihinin özü, ruhu, iftihar yüzüdür' diyen Milliyetçi Hareket Partisi'nin muhterem lideri Sayın Devlet Bahçeli de bu inanca işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

Ahilik ocağının tütmesinin Türkiye'nin müreffeh, huzurlu ve büyük bir ülke olması için mecburiyet olduğunu ifade eden Adan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hem ekonominin bel kemiği hem de toplumsal yapının omurgası her sabah dükkanını besmeleyle açan esnafların gayretleriyle sağlam duracaktır. Anadolu'nun dört bir yanını kılcal damarlar gibi saran kardeşlerimiz bereketin teminatıdır. Hakkın rızasını kazanmak için halka hizmet eden, çalışmayı ibadet sayan Ahiler'in kutlu nefesi geçmişte olduğu gibi gelecekte de bu topraklar için hayat kaynağı olacaktır. Çarşıya iyi esnaf, devlete iyi vatandaş, millete iyi insan yetiştiren Ahilerin hatırasını sonsuza dek yaşatmak bu yüzden her birimiz için vatan borcudur."

İstanbul Bilumum Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Cevher Kartal ise programa katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan yılın ahisi Sühey Sevgi'ye kaftanını giydirdi.

Program sonunda katılımcılara pilav ve aşure ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA