Ahi Evren Cami İbadete Açılıyor

Kaynak: AA

Trabzon Büyükşehir Belediyesince, Ortahisar ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Ahi Evren Camisi yarın ibadete açılacak.Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Soğuksu Mahallesi'nde, Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanında yapımına başladıkları cami ve otopark inşaatını tamamladıklarını belirtti.Cami ve otoparkı yarın hizmete alacaklarını aktaran Gümrükçüoğlu, "Halkımıza vermiş olduğumuz bir sözümüzü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylece bölgenin önemli iki eksikliğini gidermiş olduk." ifadelerini kullandı.Gümrükçüoğlu, caminin detayları hakkında da bilgilendirmede bulunarak, şunları kaydetti:"Soğuksu Mahallesi'ne kazandırdığımız cami ve otopark ile bu güzide mahallemizin ve bölgemize hizmet veren hastanemizin iki önemli ihtiyacı karşılanmış oldu. 600 kişilik caminin yanı sıra caminin altında bölgeye otopark da kazandırmış olduk. Yarın Cuma namazı ile camimiz hizmete alınmış olacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."