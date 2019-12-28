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AHİD'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinliği

Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı şerefine "Tarihi Ankara Fotoğrafları" sergisi düzenledi.

28.12.2019 11:14 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:19 AHİD'den Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı etkinliği
Ankaralılar ve Ankara'ya Hizmet Edenler Derneği (AHİD) Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 100'üncü yılı şerefine "Tarihi Ankara Fotoğrafları" sergisi düzenledi.

AHİD Genel merkezinde düzenlenen sergiye AK Parti Ankara TBMM İdari Amiri Orhan Yeğin, AK Parti Ankara Milletvekilleri Nevzat Ceylan, Prof Dr Arife Düzgün Polat, CHP Ankara Milletvekili Dr. Servet Ünsal, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Yavuz Atar, Gümrük Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel, Çankırı Dernekler Federasyon Başkanı Adem Can, Çamlıdere Dernekler Birliği Başkanı Yusuf Sarışen, Dericizade Faruk Küçük, AHİD Yöneticileri ve Ankaralılar katıldı.

Sergide açılış konuşmasını yapan AHİD Genel Başkanı Hilmi Yaman, "27 Aralık, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Ankaralılarla bir bütün olduğu gündür. Atatürk Ankara'yı önce milli mücadelenin karargahı sonra da Türkiye'nin kalbi ve Cumhuriyetin başkenti olarak belirlemiştir. Biz Ankaralılar olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Ankara'ya teşriflerinin 100. yılında şükran ve minnetle yad ediyor, Cumhuriyeti kuran bütün kahramanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum" şeklinde konuştu. - ANKARA

Mustafa Kemal Atatürk, Milletvekili, AK Parti, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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