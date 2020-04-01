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AHİKA, Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programını ilan etti

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacıyla program ilan etti.

01.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:59
AHİKA, Covid-19 ile mücadele ve dayanıklılık programını ilan etti
Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) korona virüs (Covid-19) ile mücadeleye katkı sağlamak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacıyla program ilan etti.

Ahiler Kalkınma Ajansı (AHİKA) tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında destekleme ile ilgili olarak 10 milyon lira bütçe belirlendi. AHİKA tarafından program öncelikleri ise virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları ve salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi ilan edildi. Projelere sağlanacak asgari tutar 200 bin azami tutarın ise 2 milyon lira olarak belirlenen projede şu açıklamalara yer verildi:

"Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25'inden az, yüzde 100'ünden fazla olamayacak. Kar amacı güden işletmeler için ise destek oranı, projenin toplam uygun maliyetinin yüzde 25'inden az ve yüzde 80'inden fazla olamayacak."

AHİKA tarafından son başvuru tarihi ise 30 Nisan 2020 olarak açıklandı. - NEVŞEHİR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Koronavirüs, Güncel
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