Haberler » Güncel » AHİKA'dan 'Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi'ne destek - Haber

AHİKA'dan "Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"ne destek

Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan "KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"ne Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) destek verdiği bildirildi.

14.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:26AHİKA'dan
Belediyesi tarafından hazırlanan "KırKöy Kampüsü: Kırşehir'de Dezavantajlı Gruplara Umut Doğuyor Projesi"ne Ahiler Kalkınma Ajansı'nın (AHİKA) destek verdiği bildirildi.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, odanın da ortağı olduğu proje için AHİKA ile belediye arasında sözleşme imzalandı.
Proje kapsamında, dezavantajlı durumda olan kadın, yaşlı ve engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının ve uyumlarının arttırılması hedefleniyor.
AHİKA tarafından desteklenen proje çerçevesinde Kırşehir Belediyesi tarafından belirlenen alanda " Kampüsü" adı ile sosyal yaşam ve üretim alanı oluşturulacak.

Kırşehir, Kırköy, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:11  Ankaragücü - Fenerbahçe maçı ne zaman? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:14  Sibel Arna kimdir? Sibel Arna kaç yaşında, nereli?
16:05  İŞKUR giriş nasıl yapılır? İŞKUR ilanları nerede yayınlanıyor? İŞKUR e şube ile İŞKUR kayıt nasıl yapılır? İŞKUR TYP nedir? İŞKUR iletişim hattı!
15:49  Hakan Karahan kimdir? Hakan Karahan nereli, kaç yaşında?
14:48  Erhan Gökgücü kimdir? Erhan Gökgücü hayatı ve biyografisi!
14.02.2020 18:43:17