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AHİKA'dan "melek yatırımcılık" bilgilendirme toplantısı

Kırşehir'de, "melek yatırımcılık" olarak bilinen bireysel katılım sermayesi sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

25.12.2019 11:24 | Son Güncelleme: 25.12.2019 11:24 AHİKA'dan
'de, "melek yatırımcılık" olarak bilinen bireysel katılım sermayesi sistemi ile ilgili bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Kırşehir Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, Ahiler Kalkınma Ajansının (AHİKA) organizasyonundaki toplantı oda konferans salonunda yapıldı.
İş insanları, genç girişimciler ve üniversite öğrencilerinin katıldığı toplantıda, İstanbul Startup Angels Melek Yatırımcı Ağı ve Startupfon kurucu ortağı iş kadını Gülsüm Çıracı tarafından melek yatırımcılık kavramı, yatırım süreçleri ve yatırım sonrası ile ilgili sunum eşliğinde bilgilendirme yapıldı.
Çıracı, melek yatırımcı kavramının kişisel varlıklarını, tecrübesinin ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketlere aktarmak olduğunu ifade etti.
Daha sonra, Hazine ve Maliye Bakanlığı uzmanı Hazel Büşra Hastürk, "Bireysel Katılım Sermayesi (Melek Yatırımcılık) Hakkında Yönetmelik" ile ilgili bilgilendirme sunumu yaptı.

Kırşehir, Güncel

Kaynak: AA

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