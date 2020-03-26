Ahiköy hidroelektrik santrallerinin özelleştirmesinde teklif verme süresi uzatıldı
Ahiköy 1 ve 2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesine son teklif verme tarihi 1 Haziran'a uzatıldı.
26.03.2020 09:48 | Son Güncelleme: 26.03.2020 09:48
Ahiköy 1 ve 2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesine son teklif verme tarihi 1 Haziran'a uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre son teklif verme tarihi 13 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar uzatıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İlana göre son teklif verme tarihi 13 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar uzatıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: Özelleştirme İdaresi, Maliye Bakanlığı, Ekonomi