Ahiköy hidroelektrik santrallerinin özelleştirmesinde teklif verme süresi uzatıldı

Ahiköy 1 ve 2 hidroelektrik santrallerinin özelleştirilmesi ihalesine son teklif verme tarihi 1 Haziran'a uzatıldı.Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.İlana göre son teklif verme tarihi 13 Nisan'dan 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA