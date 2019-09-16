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Ahilik Haftası

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yılın ahisi seçilen esnafı makamında kabul etti.

16.09.2019 18:21
Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yılın ahisi seçilen esnafı makamında kabul etti.
Vali Çağatay, "yılın ahisi" terzi Orhan Demir, motorlu araçlar teknolojisi "yılın kalfası" Güven Karakaplan ve "yılın çırağı" Turgay İlingi'ye plaket ve çeşitli hediyeler verdi.
Ticaret İl Müdürü Mehmet Kızılgül, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ayvaz Canevi, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Kitapçı, Esnaf Kredi Kooperatifi Başkanı Mehmet Asrav, Ahlat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker'in de katıldığı ziyaret esnasında Vali Çağatay'a kaftan hediye edildi.
Çağatay, burada yaptığı açıklamada, ahiliğin önemli olduğunu belirterek, ahiliğin esnaf kimliği taşıyan kültür olduğunu söyledi.
Fotoğraf çekiminin ardından ziyaret sona erdi.
Ahilik Haftası

Orhan Demir, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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