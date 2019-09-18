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Ahilik Haftası

Uşak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

18.09.2019 20:28Ahilik Haftası
Uşak'ta Ahilik Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Hafta dolayısıyla Uşak Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Atalay Savaş ve beraberindeki birlik başkanları Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.
Savaş ve beraberindekiler daha sonra Uşak Valisi Funda Kocabıyık'ı ve Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı ziyaret etti.
Akşam saatlerinde mehteran ve halk oyunları gösterilerinin ardından Atapark'ta kutlama programı yapıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Savaş, ahiliğin önemine değinirken, hafta boyunca renkli etkinlikler düzenledikleri belirtti. Esnafın yaşadığı sorunlara da değinen Savaş, birlik ve beraberlik vurgusunda bulundu.
Vali Funda Kocabıyık da ahiliğin önemine değinerek, "13. yüzyılda temelleri atılan Ahilik geleneği Anadolu'da birlik, beraberliğin ve refahın sağlanmasına, toplumsal düzenin tesis edilmesine öncülük etmiş, asırlar öncesinden günümüze, ahlaki ve felsefi prensipleriyle gelecek kuşaklara da ışık tutmaya devam edecektir." dedi.
Belediye Başkanı Çakın ise belediye olarak esnaflara yönelik hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı.
Konuşmaların ardından Vali Funda Kocabıyık, yılın ahisi Muhammet Akşehirli'ye kaftanını giydirdi.
Meslekte 40 yılını doldurmuş esnaflara plaketlerinin verilmesinin ardından halk konseri ile etkinlik son buldu.

Ahilik Haftası, Uşak, Güncel

Kaynak: AA

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