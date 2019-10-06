Erzurum Valisi Okay Memiş, Ahilik Hastası nedeniyle mesaj yayımladı.

Memiş, mesajında, Kültür ve Turizm Bakanlığınca 1988 yılından itibaren Ahilik Haftası'nın resmi olarak kutlanmaya başlandığını belirtti.

Bu değerlerden birini de Anadolu'da kök salarak, varlığını yüzyıllar boyunca devam ettiren, Müslüman-Türk toplumunun toplumsal, ekonomik, dini, ahlaki ve kültürel hayatını tanzim eden ahilik Kurumu olduğunu ifade eden Memiş, temelleri 13. yüzyılda Ahi Evran tarafından Anadolu'da atılan Ahilik teşkilatının, değişen sanayi ve ticaret hayatına rağmen ön gördüğü erdemlerle Türk milletinin karakterini ortaya koyduğunu belirtti.

Memiş, şunları kaydetti:

"Ahilik sadece iktisadi hayatı yönlendiren bir kurum olmanın ötesinde, temelinde vatan millet sevgisi bulunan, Türk Milleti'ne has sosyoekonomik bir sistemdir. Ahilik iyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverliğin kısacası bütün meziyetlerin birleştiği bir sosyal yapıdır. Ahilik, aynı toplumda bulunan insanları birbirine yaklaştıran, kaynaştıran ve dayanışmayı sağlayan milli bir kültürdür. Bundan dolayıdır ki bu muhteşem gelenek ve kültürümüzün devam etmesi, yaşatılması için her vatandaşımıza, özellikle de esnaf ve sanatkarlarımıza önemli görevler düşmektedir."

Kaynak: AA