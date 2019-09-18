Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'nden Vali Şentürk'e ziyaret

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Vali Şentürk, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Şükrü Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komiteyi kabul etti.

Komite üyeleriyle sohbet eden Şentürk, tarihimizin en önemli kültürel hazinelerinden birisi olan Ahiliğin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatı oluğunu söyledi.

Ahilik kültürünün ve felsefesinin, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas aldığını vurgulayan Şentürk, şunları kaydetti:

"İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak da benimsenmiştir. Kökü tarihimizin derinliklerine uzanan Ahilik, Anadolu"da ticaret kurallarının ve ahlakının okuludur. Bu duygu ve düşüncelerle, "Hak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir. Akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" düsturuyla ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi ile günümüzde esnaf ve sanatkarlarımıza kılavuzluk eden Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın ahilik haftasını kutluyorum."

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Gölcan da Ahilik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA