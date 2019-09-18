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Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'nden Vali Şentürk'e ziyaret

Ahilik Haftası Kutlama Komite üyeleri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

18.09.2019 14:13Ahilik Haftası Kutlama Komitesi'nden Vali Şentürk'e ziyaret
Ahilik Haftası Kutlama Komite üyeleri, Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

Vali Şentürk, Ticaret İl Müdürü Şinasi Balta, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (TSO) Şükrü Keskin, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Halit Gölcan, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan komiteyi kabul etti. Komite üyeleriyle sohbet eden Vali Şentürk, tarihin en önemli kültürel hazinelerinden birisi olan ahiliğin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle Ahi Evran tarafından kurulan esnaf dayanışma teşkilatı oluğunu söyledi. Ahilik kültürünün ve felsefesinin, toplumsal yaşamın ortak paydası olan insanı esas aldığını vurgulayan Vali Şentürk, "İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde; dürüstlük, güvenirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, cömert ve güler yüzlü olma ilkeleri esas alınmış ve bu insani değerler toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak da benimsenmiştir. Kökü tarihimizin derinliklerine uzanan ahilik, Anadolu"da ticaret kurallarının ve ahlakının okuludur. Ticaret ahlakı, yardımlaşma ve dayanışma gibi ilkelere dayanan felsefesi ile günümüzde esnaf ve sanatkarlarımıza kılavuzluk eden Ahi Evran-ı Veli'yi rahmet ve minnetle anıyor, esnaf ve sanatkarlarımız başta olmak üzere bütün halkımızın ahilik haftasını kutluyorum" dedi. - BİLECİK

Necati Şentürk, Ahilik Haftası, Yaşam

Kaynak: İHA

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