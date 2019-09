Ahilik Haftası kutlamaları başladı

32. Ahilik Haftası kutlamaları Kayseri 'de coşkuyla başladı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Milletimizin içinde esnafımızın çok önemli yeri var" dedi.32. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında ilk olarak Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Ahmet Övüç, esnaf odası başkanlarının da katıldığı törende Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'ı makamında ziyaret eden Övüç, kutlamalar hakkında bilgiler verdi.32. Ahilik Haftası kutlamaları daha sonra Ahi Evran Esnaf ve Sanatkarlar Müzesi önünde devam etti. Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, esnaf odası başkanları ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törende bir konuşma yapan Türk milletinin içinde esnafların çok önemli bir yeri olduğunu dile getiren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Milletimizin içinde esnafımızın çok önemli yeri var. Hayatımızın her aşamasında esnaflarımızla karşı karşıya geliyoruz. Onların hem ticaret hayatına kattıkları hem de ülkemiz ve milletimiz için yaptıkları her türlü takdirin üzerindedir. Peygamber Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde 'Ticaret yapın. Çünkü rızkın 10'da 9'u ticarettedir' diyor. Bizlerde millet olarak ecdadımızda tarih boyunca ticarete büyük önem vermiş. Bu kadar önemli olan bir konuda iyi bir teşkilat yapısı oluşturmakta çok önemlidir. Ahi Evran, oluşturduğu bu teşkilatlanmayla sadece milletimizin arasında değil, dünyada da birçok ülkede birçok kişiye model olmuştur" dedi.Ahiliğin paylaşmak ve kucaklaşmak olduğunu kaydeden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Buradan çıkarılacak mesajları her birimizin nefsinde uygulaması lazım. Kayseri'mizin gerçekten eline, beline, diline, sahip olan, Ahi ahlakıyla ahlaklanmış esnaf kardeşlerimize helalinden bol kazançlar diliyorum. Kültepe Kaniş Karum ile başlayan Kayseri'mizin ticaretin merkezi olarak bilinen boyutunu adeta ahlaki yönüyle de bir yonca anlayışı içerisinde gerek esnaflarımız gerekse hanım teşkilatlarımızın oluşmasını sağlayan Ahi Evran'ı rahmetle anıyoruz. Onların mensupları olarak gördüğümüz esnaf kardeşlerimizden de geçmişte rahmetli olanları rahmetle anarken, hayatta olanlara da hayırlı ve uzun ömürler diliyorum. Ahilik paylaşmak, kucaklaşmak ve ötekileştirmemek demektir" diye konuştu.KESOB Başkanı Ahmet Övüç, "Ahilik, İslam öncesi dönemden başlayarak gelişen Türk esnaflık geleneğinin İslamiyet'in ortaya çıkmasından sonra İslam'ın ahlak prensipleriyle birleşmesi neticesinde şekillenerek 13'üncü yüzyılda Anadolu'da kurulmuştur. Ahi teşkilatının kurucusu olan Ahi Evran Azerbaycan'da doğmuştur. Ahi Evran, gençliğinde döneminde önemli tasavvuf ve ilim adamlarından aldığı eğitimlerle yetişmiş ve olgunlaşmıştır. 1205 yılında Kayseri'ye gelen Ahi Evran burada bir deri imalathanesi kurulmuştur. Kayseri'de devletin desteğiyle dericileri ve diğer sanatkarları da içine alan büyük bir sanayi oluşumu kurulmasına sebebiyet vermiştir" dedi.Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da, "Biz Ahi Evran'ın prensiplerini aşılamak durumundayız. Sadece kutladık gibi olmamalıdır. Hepimiz üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Biz burada Ahi Evran'ı tanıtacağız" ifadelerini kullandı.Ahilik teşkilatının temellerinin Kayseri'de atıldığını kaydeden KTO Başkanı Ömer Gülsıy da, "Temelleri Kayseri'de atılan Ahilik teşkilatı elbette bir esnaf örgütüdür. Ancak bu teşkilatın sadece esnaflarımızın değil o dönemde adalet dağıtan kadılar, ilim öğreten müderrisler, devlet adamları hatta askerler yer almıştır. Ahiler kardeşler hukukuna özen göstermiş, cömertliği kuruluş gayesine göre şiar edinmiş Ahi, ahlaklı ticaret yapan kişi demektir. Ahi, ölçü ve tartıda hile yapmayan kişidir. Ahi, paylaşmasını bilen, kendi siftah yapmışsa komşusunun da siftah yapmasını isteyen kişidir" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen Mehmet Türkmenoğlu'na kaftanı giydirildi. Düzenlenen tören, Ayşe Baldöktü Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenleri tarafından düzenlenen şed kuşatma gösterisinin ardından sona erdi. - KAYSERİ