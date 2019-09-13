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Ahilik Haftası programı son şeklini aldı

Kırşehir merkezli kutlanan Ahilik Haftası programı son şeklini aldı.

13.09.2019 16:02Ahilik Haftası programı son şeklini aldı
Kırşehir merkezli kutlanan Ahilik Haftası programı son şeklini aldı.

Ahilik Haftası Kutlama Programı, Vali İbrahim Akın başkanlığında düzenlenen toplantıda son kez değerlendirildi.

Toplantıda konuşan Vali Akın, Ahi şehri Kırşehir'e yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası programının en iyi şekilde gerçekleşmesi için paydaş kurumlarca tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi.

Kırşehir'in Ahilik Haftası Kutlamalarına hazır olduğunu belirten Vali İbrahim Akın, "16-22 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek olan 32. Ahilik Haftası etkinliklerini gözden geçirerek son değerlendirmelerimizi yaptık. Kırşehir'in en önemli etkinliklerinden biri olan Ahilik Haftası kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Toplantı, Ahilik Haftası etkinliklerinin görüşülerek gözden geçirilmesi ile sona erdi. - KIRŞEHİR

Ahilik Haftası, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

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