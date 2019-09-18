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Ahilik komitesi Başkan Aksun'u ziyaret etti

Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, Ahilik Haftası kutlama ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

18.09.2019 17:45Ahilik komitesi Başkan Aksun'u ziyaret etti
Ahilik Haftası Kutlama Komitesi üyeleri, Ahilik Haftası kutlama ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti.

Ahilik Haftası kutlama ziyaretleri kapsamında Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon, Ticaret İl Müdürü Recai Palabıyık ve yılın ahisi Ahmet Yatan Aslan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'u ziyaret etti. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ziyarette Başkan Aksun'a ahilik haftasıyla ilgili bilgiler verdi. Ahilik haftasının hayırlı olmasını dileyen Başkanı Bekir Aksun ise, "Ahilik bizi biz yapan güzel bir değerimiz, özümüz. Ahilik demek kardeşlik demektir. Ahilik demek kalite, dürüstlük, dayanışma ve hoşgörü demektir. Ecdadımızdan bize gelen bir güzelliktir. Biz şehrin yöneticileri olarak esnafımızın daima yanındayız" dedi.

Ayrıca yılın ahisi seçilen Ahmet Yatan Aslan'ı da tebrik eden Başkan Bekir Aksun çeşitli hediyeler takdim etti. - ERZİNCAN

Ahilik Haftası, Bekir Aksun, Güncel

Kaynak: İHA

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