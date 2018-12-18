Ahilik Kültürüyle Meslek Öğreniyorlar

Kaynak: AA

ABDULLAH YILDIZ - Ahilik geleneklerine göre eğitim verilen Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezinde okuyan öğrenciler, birinci sınıftan itibaren hem meslek sahibi oluyor hem de ücret alarak ailelerine katkı yapıyor.Merkez Kılıçözü Sanayi Sitesi'nde yer alan Mesleki Eğitim Merkezine kayıt yaptıran öğrenciler, okula adım atmalarından itibaren yeteneklerine göre kuaförlükten mobilya imalatçılığına, tamircilikten güzellik uzmanlığına kadar farklı sektörlere yönlendiriliyor.Okul idarecileri, sözleşme imzaladıkları işletmelerle irtibata geçerek öğrencileri devlet desteğiyle bir işe yerleştiriyor. Öğrenciler, 5 gün iş yerinde çalışıp bir gün de okulda eğitim görerek önce kalfalık, sonra da ustalık belgelerini alarak okuldan mezun oluyor.Öğrencilere okulda, değerler eğitimi olarak Ahiliğin engin ve evrensel prensipleri olan doğruluk, dürüstlük, yardımlaşma anlayışlarıyla çırak, kalfa, usta süreçlerinde uyulması gereken Ahiliğin kuralları öğretiliyor. Ahi Evran-ı Veli'nin kurduğu ve Anadolu'da esnaf-sanatkarlık kültürünün temelini oluşturan Ahi esnaf teşkilatı ve bu alanda ön plana çıkmış Ahilerin örnek yaşantıları hakkında bilgi edinen öğrenciler, mezun olduklarında da bu geleneği yaşatmak üzere diplomalarını alıyor.Okulu bitiren öğrenciler isterlerse çalıştıkları iş yerlerinde mesleklerine devam ediyor ya da KOSGEB desteğiyle kendi işlerini kuruyor. Ahiliğin başkenti Kırşehir'deki okuldan mezun olanlara şed kuşandırılarak Ahilik geleneklerine göre çalışmaları öğütleniyor.Kırşehir Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Necip Fazıl Barutçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda 149 farklı sektörde eğitim imkanı olduğunu, bu yıl 287 öğrencinin okullarında eğitim gördüğünü söyledi.Öğrencilerin 4 yılın sonunda usta olduklarını ve mezun edildiklerini belirten Barutçu, şöyle konuştu:"Okulumuza gelen öğrencinin iş endişesi yok, iş garantili geliyor. Birinci sınıfa gelince ya kendisi iş buluyor ya da biz bir iş yerine yerleştiriyoruz. Bu konuda esnaf odaları ile de iş birliği içinde çalışıyoruz. Kanuna göre öğrencilerimize asgari ücretin üçte birini verme zorunluluğumuz var. İş yerlerimiz 475 lira civarındaki bu ücreti öğrencilerimize veriyor. Devletimiz de bu ücreti veren iş yerlerine yaklaşık 300 lira teşvik veriyor. Bir iş yeri 4 çırak çalıştırıyorsa ayda 1200 lira devletten teşvik alıyor. Üstüne az bir miktar koyarak çalıştırdığı öğrencilerimizin ücretini ödüyor. 3. ve 4. sınıfta öğrencimiz artık kalfalık seviyesine geliyor. İş yerinde verimli hale geldiğinde iş yeri sahibi öğrencinin ücretini artırıyor."Okula geldikleri andan itibaren çocukların yeteneğine göre mesleklere yönlendirildiğini anlatan Barutçu, "Bir usta öğreticiyle anlaşıp öğrenciyken iş yeri açan öğrencilerimiz de var. Ticari kafası, zekası iyi olan öğrencilerimiz erkenden dükkan açıyorlar. Geçen sene mezun olup da iş yerini açan güzellik uzmanlarımız, kuaförlerimiz var. Mobilyacılarımız zaten kendi iş yerlerinde çalışmaya devam ediyorlar." diye konuştu.Kendisi de bu okuldan mezun olduktan sonra iş yerini açan ve okulda usta öğreticilik yapan cilt bakımı ve güzellik uzmanı Fatma Derya Aslan, bölümlerinde çeşitli alanlarda uygulamalı eğitimler verdiklerini dile getirdi.Öğrencilerin ustalık belgesi alarak mezun olduğunu aktaran Aslan, "Derslerine girdiğim öğrencilerimden 15'i Kırşehir'de kendi iş yerlerini açtı. Başka şehirlerde işini kuranlar da var. Buradan mezun olan öğrencilerimiz hiç bir zaman işsiz kalmaz. Kendi işlerini kurarlar, başka yerlerde çalışırlar, kesinlikle boş kalmazlar." şeklinde konuştu.Öğrenci Saniye Doğan ise hem Mucur ilçesinde kuaför olarak çalışıp hem de burada eğitim aldığını vurgulayarak, "Mesleğimi ilerletmek için bu okula geldim. Üç dönemde kalfalığımı tamamladım. Bir sene daha okuyarak ustalık belgemi alacağım. Bu belge benim için altın bilezik. Nereye gitsek işe alınırız ya da kendi işimizi kurabiliriz." ifadelerini kullandı.Mobilya bölümü öğrencisi Hasan Yüceer de Ahilik kültürüyle yoğrulup meslek öğrenmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, mezuniyet töreninde de Ahilik kültüründe ustalığa geçişi sembolize eden şed kuşandıklarını kaydetti.