06.07.2019 17:26
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Ahır yangını

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde ahırda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Kadıköy Mahallesi'nde İsmail Giden'e (48) ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.
Yangında 12 bin saman balyası kül oldu, 5 büyükbaş hayvan ile 3 buzağı telef oldu.
Kadıköy Mahallesi Muhtarı Saffet Gündoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının çıkış sebebini bilmediklerini, birçok hayvanı kurtardıklarını, bazılarının ise telef olduğunu söyledi. Ahır yangını
Kaynak: AA
Tekirdağ, Kadıköy, Malkara, Güncel

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