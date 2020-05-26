Ahır yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen ahır yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki yapılara sıçramadan söndürüldü.

Ahır yangını itfaiyenin zamanında müdahalesiyle söndürüldü
26.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:41
Denizli'nin Çardak ilçesinde meydana gelen ahır yangını itfaiyenin zamanında müdahalesi ile yanındaki yapılara sıçramadan söndürüldü. Olayda ahırda hayvan olmaması ise olası facianın önüne geçti.

Edinilen bilgilere göre, olay Çardak ilçesi Beylerli Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Bekir Mersin isimli şahsa ait olduğu öğrenilen ahırdan dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri itfaiyeyi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler alevlere hızlı bir şekilde müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İtfaiyenin zamanında müdahalesi ile yangın, yanındaki diğer yapılara sıçramadan söndürüldü. Olayda ahırda hayvan olmaması ise olası facianın önüne geçti.

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi ise başlatılan soruşturma devam ediyor. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Vatan Caddesi, Beylerli, Denizli, Çardak, 3. Sayfa, Haber

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