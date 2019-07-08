08.07.2019 11:11
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ahır yangını söndürüldü

Ahır yangını söndürüldü

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kozağaç Köyünde bir ahırda çıkan yangın söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesine bağlı Kozağaç Köyü'nün Gölcük Mezrasında Ramazan Bozkurt'a ait 2 katlı evin alt kısmında bulunan ahırda yangın çıktı. Çıkan yangını fark eden aile, 110 İtfaiye ekiplerini arayarak yardım istedi. Kahta ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Köyüne hızlı bir şekilde ulaşan Kahta Belediyesine ait itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına yangın, kıyılmış samanların bulunduğu bölüme ve eve sıçramadan söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
Adıyaman, Gölcük, Kahta, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:20   Sungurlu'da zincirleme kaza: 1 ölü, 1 yaralı
13:18   Tarlaya uçup yan yatan otomobil imece usulü düzeltildi
13:18   Tarihi Balıklıgöl'de anız yangını
13:14   Demokratik Kongo terminatörü savaş suçundan mahkum edildi
13:09   Çin'den gözaltındaki Avustralyalı yazarın eşine seyahat yasağı
13:09   İki binanın arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
13:09   Bilecik'te ev yangını