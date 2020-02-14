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Ahır yangınında 240 küçükbaş hayvan telef oldu

Kahramanmaraş'ın merkez Onikişubat ilçesinde ahırda çıkan yangında 240 küçükbaş hayvan telef oldu.

14.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 14.02.2020 16:10Ahır yangınında 240 küçükbaş hayvan telef oldu
'ın merkez ilçesinde ahırda çıkan yangında 240 küçükbaş hayvan telef oldu.
İlçeye yaklaşık 40 kilometre uzaktaki kırsal Yenidemir Mahallesi'nde Bahattin Kılıç'a ait ahırda, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, ahırın etrafını sardı. Hayvanları yemlemek için ahıra gelirken durumu fark eden Kılıç ve yakınları, kendi imkanlarıyla yangına müdahale etti.
Yangında 240 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tek geçim kaynakları 130 keçi ve 110 oğlağın yangında telef olduğunu söyledi.
Üzüntülü olduklarını ifade eden Kılıç, mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

Kahramanmaraş, Onikişubat, Güncel

Kaynak: AA

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