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Ahır yangınında 26 koyun telef oldu

Ahır yangınında 26 koyun telef olduOSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde çıkan ahır yangınında 26 koyun telef oldu, 13 koyun da yaralandı.

19.02.2020 20:25 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:29
Ahır yangınında 26 koyun telef oldu
OSMANİYE'nin ilçesinde çıkan ahır yangınında 26 koyun telef oldu, 13 koyun da yaralandı.
Yangın, ilçeye bağlı Köyü'ndeki Hacı Kedi'ye (47) ait ahırda meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden Hacı Kedi, önce kendi imkanları ile söndürmeye çalıştı. Alevlerin büyüdüğü ahırdaki 39 koyundan 13'ü yaralı olarak tahliye edilirken, çoğunluğu hamile 26 koyun ve kuzu ise yanarak telef oldu. Ayrıca yangında süt sağım makinesi ve su motoru da yandı.
Hayvanlarını çok sevdiğini belirten Hacı Kedi, gözyaşları içinde yaşanan olayı şöyle anlattı: "Bir işim nedeniyle evden ayrılıp arabayla yola çıktım. Evden 1 kilometre gitmeden geldi. Geri döndüm geldim hemen ahıra yöneldim. 13 koyunu kurtardım ama çoğu hamile olan ve bir kaç yavru kuzum yanarak telef oldu. Onlar yanana kadar arabam yansaydı bu kadar üzülmezdim. Koyunları canım kadar çok severdim."
Eşinin hayvanları borca aldığını belirterek, yetkililerden yardım eli uzatmalarını isteyen Fatma Kedi de 6 çocuklarının geçimini hayvancılıkla sağladıklarını kaydetti.
Ahır yangınında 26 koyun telef oldu

Çiğdemli, Kadirli, Güncel

Kaynak: DHA


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