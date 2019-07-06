06.07.2019 18:42
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Ahır yangınında 5 büyükbaş öldü

Ahır yangınında 5 büyükbaş öldü

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, İsmail Giden'e (48) ait ahırda çıkan yangında, 5 büyükbaş öldü, yaklaşık 2 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, İsmail Giden'e (48) ait ahırda çıkan yangında, 5 büyükbaş öldü, yaklaşık 2 bin saman ile ot balyası yanarak kül oldu. Yangına müdahale etmeye çalışırken dumandan etkilenen İsmail Giden ve eşi, sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kadıköy Mahallesi'nde, akşam saatlerinde, çiftçilik yapan İsmail Giden'e ait evin yanındaki ahırda henüz bilinmeyen neden yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler saman balyalarını tutuşturdu. Ahırdan dumanların yükseldiğini gören İsmail Giden ve eşi, durumu itfaiye ekiplerine bildirip daha sonra ahırdaki bazı büyükbaşları çıkartıp meraya saldı. Giden çifti ile çevredekiler ellerindeki hortum ve kovalarla yangına ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de iş makineleriyle müdahalesiyle yangın söndürdü.
Yangında, ahırdaki 5 büyükbaş öldü, yaklaşık 50 çuval hayvan yemi, 2 bine yakın saman ve ot balyası ile bazı tarım makineleri kül oldu. Yangını söndürmeye ve hayvanları kurtarmaya çalışırken yoğun dumandan etkilenen İsmail Giden ve eşi, olay yerine çağırılan ambulansla sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.


- Tekirdağ
Kaynak: DHA
Tekirdağ, Malkara, Güncel

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