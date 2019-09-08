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Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti Hatay'da ahıra giren kurtlar koyunlardan 15'ini telef etti, 45 koyunu yaraladı, 10 koyun ise kayboldu Besicinin eşi telef olan koyunların başında ağıt yaktıHATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ahıra giren kurtlar 15 koyunu telef etti, 45'ini yaraladı.

08.09.2019 18:45
Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti
Hatay'da ahıra giren kurtlar koyunlardan 15'ini telef etti, 45 koyunu yaraladı, 10 koyun ise kayboldu
Besicinin eşi telef olan koyunların başında ağıt yaktı
HATAY - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ahıra giren kurtlar 15 koyunu telef etti, 45'ini yaraladı.
Alınan bilgiye göre, olay gece saatlerinde ilçeye bağlı 35 kilometre uzaklıktaki Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. Dağlık arazide kurtlar besici Hasan Ötüş'e ait koyunların bulunduğu ahıra girdi.
Kurtlar ahırdaki koyunlardan 15'ini telef etti. 45 koyunu yaraladı. Koyunlardan 10'u ise kayboldu.
Mal varlığının tamamını kaybettiğini söyleyen Hasan Ötüş yetkililerden yardım beklediğini bildirdi.
Bu arada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de olay yerinde incelemelerde bulundu.
Ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Kırıkhan, Hatay, Genel

Kaynak: İHA

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