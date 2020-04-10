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Ahıra giren vaşak tavukları telef etti

Erzurum'un Oltu ilçesinde aç kalan Vaşak ilçe merkezine inerek ahıra girdi.

10.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:34
Ahıra giren vaşak tavukları telef etti
Erzurum 'un Oltu ilçesinde aç kalan Vaşak ilçe merkezine inerek ahıra girdi. 19 tavuğu telef eden vaşak ahırda mahsur kaldı.

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak dün akşam Oltu Şehitler Mahallesi Zennum Sokak'ta Mümine Vural'ın ahırına girdi. Ahıra havalandırmadan giren ve 19 tavuğu telef eden vaşak ahırda mahsur kaldı.

Munine Vural, "Sabah ahırın kapısını açtım tavuklarımın birkaçını yerde yatarken gördüm. Sonra arkaya doğru baktığımda önce aslan sandım meğerse vaşakmış korkup dışarı kaçtım. Telefon açtım yeğenlerime onlar geldiler. Ben dul bir bayanım tavuklarımın zararını kim karşılayacak" dedi.

Munune Vural'ın yeğeni Emrah Vural, "Mahallemizdeki ahırın havalandırmasından aşağıya bir vaşak inmiş tavukların seslerine geldik, ahıra geldiğimizde 19 tavuğumuz telef olduğunu gördük. Milli parklara haber verdik vaşakta ahırda sindi bekliyor yaklaşınca hırlıyor" dedi.

Yaklaşık 17 saat ahırda mahsur kalan vaşağı Erzurum Milli Parklarda görevli Selçuk Albayrak ve Oltu İlçe Tarım Müdürlüğünden ekipler vaşağı ahırda tüfekle bayıltıp çıkardı. Veteriner kontrolünden geçirilen vaşak uyandıktan sonra doğal ortamına bırakılacak. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Etiketler: Şehitler Mahallesi, Erzurum, Sabah, Oltu, Güncel
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