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Ahırda çıkan yangın eve sıçradı

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kavaklı köyünde bir ahırda çıkan yangın eve sıçradı.

11.08.2019 15:37 Ahırda çıkan yangın eve sıçradı
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Kavaklı köyünde bir ahırda çıkan yangın eve sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Kahta'ya bağlı Kavaklı köyünde Mustafa Güven'e ait evin ahırında henüz belirlenemeyen bir nedenden yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın ahırın üst kısmında bulunan eve sıçradı. Dumanları gören köylüler itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

Yangında ahırda bulunan bir kaç tane küçükbaş ile büyükbaş hayvanın telef olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İHA

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