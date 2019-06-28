28.06.2019 22:30
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Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı

Ahırda çıkan yangın makilik alan ve tarım arazilerine sıçradı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, atıl durumdaki ahırda çıkan yangın yanındaki tarım arazileri ile makilik alana da sıçradı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, atıl durumdaki ahırda çıkan yangın yanındaki tarım arazileri ile makilik alana da sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın, 3 saatte söndürüldü.
Yangın, saat 15.45 sıralarında, Turgutlu'nun kırsal Avşar Mahallesi, Mezarlıküstü mevkisinde bulunan atıl durumdaki hayvan damında çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, yakındaki tarım arazileri ve makilik alana da sıçradı. Yerleşim yeri yakınındaki  yangından yükselen dumanı gören köylüler, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen 30 kişilik orman ekibi ile itfaiye yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 7 arazöz, 2 dozer ve 1 yangın söndürme helikopteri ile müdahale ettiği yangın, yakındaki ev, besi çiftliği ve ormanlık alana ulaşmadan 3 saatlik çalışmayla söndürüldü.
Yangında 1 dönüm tarım arazisi ile 5 dönüm makilik alanın zarar gördüğü belirlendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


- Manisa
Kaynak: DHA
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