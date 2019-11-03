Ahırda çıkan yangında 1 büyükbaş hayvan telef oldu

Zonguldak'ın Belcuma beldesinde akşam saatlerinde ahırda yangın çıktı. Çıkan yangında 4 büyükbaş hayvan kurtarılırken bir büyükbaş hayvan telef oldu. 3. Sayfa Kaynak: İHA
Edinilen bilgiye göre, Beycuma beldesi, Kasımlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde Nadi Kaygısız isimli şahsın ahırında ilk belirlemelere göre elektrik kaçağından yangın çıktı. Yangında ahırda bulunan 5 büyükbaş hayvandan 4'ü jandarma ve vatandaşlar tarafından kurtarılırken 1'i telef oldu. Yangına çevre belediyelerden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın başka eve sıçramadan kontrol altına alındı. - ZONGULDAK