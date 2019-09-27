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Ahırda çıkan yangında 1 inek telef oldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 inek telef oldu.

27.09.2019 13:24Ahırda çıkan yangında 1 inek telef oldu
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ahırda çıkan yangında 1 inek telef oldu.
Alınan bilgiye göre, Küptepe Mahallesinde Fatma Çakmak'a (69) ait evin altında bulunan ahırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Olayda ahırda bulunan bir inek telef oldu.
Evde tek başına yaşadığını belirten Fatma Çakmak, "Ahır evimin alt katında ve geçim kaynağım olan ineğe de burada bakıyordum. Gece saat 3-4 sıralarında yangın çıktı, ineğim telef oldu. Yetkililerden bu konuda yardım istiyorum." dedi.

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: AA

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