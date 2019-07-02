02.07.2019 21:34
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Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü

Ahırda çıkan yangında hayvanlar öldü

SİVAS'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.

SİVAS'ta, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda çıkan yangında, 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör ise kullanılmaz hale geldi.
Saat 16.30 sıralarında Gültepe Mahallesi'nde, çiftçi Mehmet Çoraközü'ne ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangını kendi imkanı ile söndürmeye çalışırken kolundan yaralanan ve dumandan etkilenen Zeynep Çoraközü, ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu kontrol altına alındı. Yangında 6 büyükbaş, 30 tavuk ve 15 güvercin öldü, bir traktör de kullanılamaz hale geldi.
Yangından kurtarılan hayvanlar ise veterinere götürüldü.


- Sivas
Kaynak: DHA
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