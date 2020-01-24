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Ahırda çıkan yangında hayvanlar telef oldu

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 keçi telef olurken, 1 kamyonet ve 150 saman balyası yandı.

24.01.2020 13:53 | Son Güncelleme: 24.01.2020 13:53Ahırda çıkan yangında hayvanlar telef oldu

MUĞLA'nın ilçesinde ahırda çıkan yangında 4 keçi telef olurken, 1 kamyonet ve 150 saman balyası yandı.

Mahallesi'ndeki bir ahırda henüz belirlenemeyen nedenle, bugün saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin ahırın bitişiğindeki samanlığa sıçramasıyla yangın büyüdü. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ahırın bitişiğindeki kamyonet kullanılamaz hale geldi. 4 keçinin telef olduğu yangında, 150 saman balyası da yandı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Fethiye, Çamköy, Güncel

Kaynak: DHA

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