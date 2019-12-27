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Ahırda kaçak içki operasyonu

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir ahıra yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

27.12.2019 14:58 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:03 Ahırda kaçak içki operasyonu
'ın Gölbaşı ilçesinde bir ahıra yapılan operasyonda çok sayıda kaçak içki ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurugeçit Mahallesinde bulunan Y.E'ye ait ikametin bahçesindeki ahıra operasyon yapıldı. Gerçekleştirilen operasyonda 56 şişe kaçak içki, doluma hazır 30 şişe, ve bidonlara konulan toplam 176,5 litre kaçak içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken konuyla alakalı Y.E., gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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