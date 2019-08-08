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Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı

Ahırda yaşadığı tespit edilen engelli kadın koruma altına alındı.

08.08.2019 17:28 Ahırda yaşayan kadına devlet sahip çıktı
Ahırda yaşadığı tespit edilen engelli kadın koruma altına alındı.

Çankırı Bayramören ilçesi Dalkoz köyünde ihbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri tarafından zihinsel engelli bir kadının dayısı tarafından ahırda tutulduğu tespit edildi. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri zihinsel engelli kadını dayısının ikametinden alarak Aile, Çalışma ve Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü görevlilerine teslim etti. Kadın, Eldivan Rehabilitasyon Merkezine yerleştirildikten sonra Ayşe Gülen'in dayısı olan Metin U. ve Şerife U. hakkında soruşturma açıldı. - ÇANKIRI

Jandarma, Çankırı, Yaşam

Kaynak: İHA

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