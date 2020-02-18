Ahırdaki hayvanlarının zehirlendiğini iddia ettiler

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Şahin çiftine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Şahin çifti hayvanlarının zehirlendiğini iddia ederken, İlçe Tarım Müdürlüğü incelemede bulundu.

Gölcük Değirmendere Dik Sokak'ta yaşayan Şahin ailesine ait ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvan ile 1 at telef oldu. Sabah ahıra hayvanları kontrol etmeye giden Şahin çifti, kapının açık olduğunu ve hayvanlarının telef olduğunu görünce yetkililere haber verdi. İlçe Tarım Müdürlüğü gelerek incelemelerde bulunurken, telef olan hayvanlar belediye ekiplerince iş makinesiyle kamyona yüklenerek gömülmek üzere götürüldü.

Aydın Şahin hayvanların zehirlendiğini iddia ederek, "Telef olan hayvanlarımızın maddi değeri yaklaşık 20 bin TL. Süt veren hayvanlardı. Telef edildiklerini düşünüyoruz, çünkü ahırda bir de küçük hayvanımız daha vardı. O daha dip tarafta durduğu için görülmemiş muhtemelen. Eğer yiyeceklerinden zehirlenseydiler o küçük hayvanımız da ölürdü. Hayvanlarımız haftalardır aynı besini tüketiyor. Bir de atımız ile büyükbaş hayvanlarımızın yediği yemler aynı değil. Farklı yiyecekleri veriyorduk" dedi.

Aydın Şahin şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Ben bu hayvanları kurban bayramına kadar bakacaktım. Kurban Bayramı'nda bu hayvanları satıp oğluma nişan yapacaktım. Şimdi ben ne yapacağım. Ben yaklaşık 30 yıldır hayvancılık yapıyorum, böyle bir şey görmedim. Bunlarıyapanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.