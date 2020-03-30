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Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ahırdan 15 büyükbaş hayvan çalan ve Osmaniye'de yakalanan 7 kişi, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

30.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:18
Ahırdan büyükbaş hayvan çalan 7 kişi tutuklandı

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, ahırdan 15 büyükbaş hayvan çalan ve Osmaniye 'de yakalanan 7 kişi, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Ereğli ilçesi Zengen Mahallesi'nde, geçen cuma günü gece saatlerinde Ekrem Erdoğan'a ait çiftliğe gelen 7 kişi, ahırdaki 30 büyükbaş hayvanı çıkardı. Şüpheliler, hayvanları 11 kilometre uzaklıktaki kamyona götürmeye çalışırken 15'i kaçtı. Geriye kalan 15 büyükbaşı kamyona yükleyen hırsızlık şüphelileri, ardında da bölgeden uzaklaştı. Kamyonetle Osmaniye'ye giden 7 kişi, jandarmanın yol kontrolü yaptığını fark edince yönünü değiştirerek köy yolunda gitti. Bu sırada yakalanacaklarını düşünen şüpheliler, kamyondaki hayvanların branda yüzünden nefessiz kalarak telef olduğunu anladı. Bunun üzerine hayvanları kamyondan indiren şüpheliler kaçtı.

Bir süre sonra yol kenarında yerde yatan büyükbaş hayvanları görenler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma, 15 büyükbaş hayvanın 14'ünün boğulma sonucu telef olduğu ve Konya Ereğli'den çalındığını belirledi. Jandarma , Cevdetiye beldesi DSİ Regülatörü Köprüsü yakınlarında şüphe üzerine 63 RC 287 plakalı kamyon ile bir otomobili durdurdu. Araçlardaki M.K., İ.P., A.B., İ.H.T., F.K., A.B., ve A.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin, daha önce de bölgede yaşanan büyükbaş hayvan hırsızlığı olaylarına karıştıkları belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığına gönderildi. Sorgularının ardından da adliyeye sevk edildi.

Bu sırada Ethem Erdoğan ve aynı bölgedeki bir grup besici, şüphelilere tepki gösterdi. 7 kişi sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Ekrem Erdoğan, Jandarma, Osmaniye, Ereğli, Güncel
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