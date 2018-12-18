Ahırdan Çıkarken Silahlı Saldırıya Uğradı

Kaynak: AA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde ahırdan çıkarken silahlı saldırıya uğrayan besici yaşamını yitirdi.Bağlar Mahallesi 17. Sokak'ta evinin bitişiğindeki ahırda bulunan hayvanlarını yemledikten sonra dışarı çıkan besici Mehmet Ali Kamarı (51), henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.Sağlık ekiplerince Kamarı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kamarı'nın cesedi, cumhuriyet savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, ceset çevresinde farklı tabancalara ait 15 boş kovan buldu.Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırıyı gerçekleştirenlerin otomobille olay yerinden ayrıldıklarını tespit etti.Polis ekipleri, zanlılarının yakalanması için çalışma başlattı.Bu arada, olay yerine gelen Kamarı'nın yakınları fenalaştı.