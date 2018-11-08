08 Kasım 2018, 17:21

Ahırdan Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

Ahırdan Düşen Şahıs Ağır Yaralandı

Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde ahırın çatısına çıkan şahıs, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde ahırın çatısına çıkan şahıs, dengesini kaybederek düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Azdavay ilçesine bağlı Yuvacık Köyünde ikamet eden Yaşar Güngör (73), çıktığı ahırın çatısından dengesini kaybederek düştü. Yakınları tarafından yaralı halde bulunan Yaşar Güngör, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Azdavay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Yaşar Güngör, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Güngör'ün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - KASTAMONU Yaşar Güngör,Azdavay,Kastamonu
08 Kasım 2018 Perşembe 17:21



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