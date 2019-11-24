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Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

Şanlıurfa'da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken, 70 koyun telef oldu.

24.11.2019 23:14 | Son Güncelleme: 24.11.2019 23:49

'nın ilçesinde bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan koyun sürüsüne daldı. Kazada otomobil kullanılmaz hale gelirken 70 koyun telef oldu.

SÜRÜCÜ YARA ALMADAN KURTULDU

Kaza akşam saatlerinde Siverek-Şanlıurfa karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Avukat Adnan Yapıcı yönetimindeki 63 M 1247 otomobil yolun karşısına geçirilen koyun sürüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan 70 koyun öldü. Hasar oluşan otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücü Yapıcı kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen karayolları ve itfaiye ekipleri yolu temizledi.

30 KOYUN DIŞINDA HEPSİ TELEF OLDU

Ölen koyunların sahibi Nesip Baturalp, "Öğlen saatlerinde ahır kapısı açık kaldığı için sürümüz kaybolmuştu. Akşam saatlerinde sürüyü karayolu kenarında bulduk eve götürüyorduk. Yolun karşısına geçirmek için el feneri ile işaret ederek otomobilleri durdurduk ancak bir otomobil koyun sürümüze daldı ve 30 koyunum dışında hepsi telef oldu" dedi.

Otomobil koyun sürüsüne çarptı: 70 koyun telef oldu

Şanlıurfa, Siverek, Güncel

Kaynak: DHA


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